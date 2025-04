Un « battant » comme candidat libéral

«Quand je suis arrivé ici du Congo, je n’avais qu’une valise. Ici, j’ai eu accès à la sécurité que je n’avais pas. Je me suis dit que je devais redonner aux Québécois et aux Canadiens ce qu’ils m’avaient donné», lance le candidat libéral de la circonscription Mont-Saint-Bruno–L’Acadie, Bienvenu-Olivier Ntumba.



«Je suis un fervent travailleur, j’ai toujours mis le travail de l’avant», affirme l’homme de 37 ans qui est marié et père de quatre enfants. Cette élection n’est pas la première qu’il entreprend, car il a déjà pris part à deux campagnes alors qu’il était président de l’Association libérale fédérale de la Pointe-de-l’Île, où il a entrepris du porte-à-porte afin de convaincre les citoyens.



En octobre 2024, on lui aurait proposé de se présenter à titre de candidat dans la circonscription, alors que les intentions de votes envers le parti libéral étaient au plus bas. Après une bonne discussion avec sa femme, il a décidé de plonger. «Moi je suis un batailleur!» explique celui qui demeure à Longueuil. Depuis sa décision, le parti est remonté dans les sondages et il est en tête des intentions de vote à environ deux semaines du scrutin.



«C’est très, très positif sur le terrain. Les gens me parlent beaucoup d’économie et il y a une personne efficace et compétente en économie et c’est Mark Carney. […] Les gens votent parfois pour d’autres partis, mais là, ils disent qu’ils vont voter avec la tête, avec la raison», affirme le candidat.



Il a rencontré les maires de la circonscription afin de connaître les enjeux locaux et ceux-ci touchent principalement la difficulté de se trouver un logement, l’acceptabilité sociale du nouvel aéroport à Saint-Hubert ainsi que l’aide aux entrepreneurs touchés par les tarifs. Le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, lui a aussi fait part de ses préoccupations concernant les difficultés des organismes communautaire pour trouver de l’aide financière à travers les divers programmes au palier fédéral.



«J’ai fait beaucoup de bénévolat pour ma part et je comprends très bien leur situation. Je vais m’assurer que toutes les subventions soient facilitées», a souligné M. Ntumba, en ajoutant qu’il a déjà dans son équipe une personne qui peut l’aider dans ce but.