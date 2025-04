La Ville invite les citoyens à cultiver la biodiversité

La Ville de Boucherville invite les citoyens à participer à la préservation de la faune et de la flore en aménageant des îlots de biodiversité sur leur terrain. Cette initiative a pour objectif de contribuer à la lutte contre la perte rapide de biodiversité observée à l’échelle mondiale.



Un îlot de biodiversité est une zone où l’on adopte une gestion écologique des espaces verts. Il sera autorisé d’y laisser pousser la végétation au-delà de 15 cm et d’y conserver des espèces de plantes à fleurs.

Les bénéfices

Aménager un îlot de biodiversité favorise la faune locale en offrant de la nourriture et un refuge aux insectes, oiseaux et autres espèces, dont certaines menacées, comme le papillon monarque. Ces aménagements contribuent également à réduire les îlots de chaleur urbains et les émissions de gaz à effet de serre liées à l’entretien des pelouses.

Semences et affichette gratuites

Dès le 22 avril, les citoyens intéressés par cette initiative pourront se procurer gratuitement un sachet de semences pour pollinisateurs (quantité limitée) ainsi qu’une affichette d’identification à la bibliothèque municipale.

Plusieurs informations complémentaires sur les îlots de biodiversité, notamment des suggestions d’aménagement, ont été rassemblées au boucherville.ca/ilots-biodiversite.