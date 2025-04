Des solutions en juin pour améliorer la résilience du secteur du Moulin?

La porte-parole des sinistrés des pluies torrentielles du 9 août, Catherine Langevin, est revenue à la charge afin de savoir si la firme Genexco avait fait part à la Ville de solutions pour rendre le secteur du Moulin plus résilient. Le maire a répondu qu’il y aurait des solutions qui «pourraient être intéressantes», mais qu’il faudra faire encore quelques analyses avant d’en savoir plus.



«Oui les tests de caméra sont terminés. Par contre, il y a d’autres tests qui vont s’ajouter pour faire en sorte qu’on ait encore plus de données pour être en mesure de faire les simulations qui s’imposent», a mentionné Mario Lemay lors de l’assemblée publique du 8 avril, à propos des analyses des réseaux pluvial et sanitaire.



«On nous a dit, on ne les a pas nommées, mais on nous a dit que quelques solutions pourraient être intéressantes. La question est de savoir ici, est-ce que c’est une solution seule ou une combinaison de solutions, alors c’est un peu pour ça qu’on va continuer de faire des relevés topographiques. Je pense que ça va se terminer la semaine prochaine.»



«Par la suite, comme vous le savez, il va y avoir des modélisations qui vont se faire. […] Les données nécessaires allongent un peu le processus. Donc ce qu’on pense, c’est qu’on pourrait probablement d’ici un mois, un mois et demi, avoir une solution à vous présenter», en ajoutant que le tout serait probablement présenté publiquement en début juin.



Il a précisé par contre : «Qu’importe la solution et je le répète chaque fois, ça ne va pas immuniser les propriétés où il n’y a eu aucun travail ou aucune amélioration qui a été faite, soit sur le réseau sanitaire ou le réseau pluvial de chacune des propriétés, en particulier celles qui ont été inondées l’année passée ou dans les années précédentes», a-t-il souligné en rappelant que les pluies du 9 août 2024 étaient un événement d’une période de retour évaluée à 200 ans.