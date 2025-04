Boucherville accueillera l’élite du tennis de table pour l’Open 2025

Les 12 et 13 avril, le gymnase de l’école secondaire De Mortagne vibrera au rythme de la petite balle blanche alors que se tiendra la 11e édition de l’Open de Boucherville.

L’événement, devenu une référence dans le milieu du tennis de table, réunira cette année un impressionnant total de 207 pongistes issus du Québec, mais aussi d’ailleurs au pays et à l’international. En plus des meilleurs joueurs québécois, des athlètes invités du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, des États-Unis et même de la Colombie seront en action, promettant un spectacle de haut niveau.

Le Club de tennis de table de Boucherville, hôte de la compétition, se dit fier d’organiser cet événement majeur, qui marquera un jalon important pour le développement du sport dans la région.

Le tournoi offrira une programmation riche, avec des compétitions individuelles dans plusieurs catégories d’âge : 9, 11, 13, 15 et 18 ans, tant chez les filles que chez les garçons. Les meilleures raquettes seront également réunies pour les épreuves du top 32, basées sur le classement canadien.

Par ailleurs, la catégorie Découverte attirera à elle seule 112 participants, offrant ainsi une plateforme idéale pour les jeunes talents en devenir. Soutenu par la Ville de Boucherville, l’Open se veut un événement rassembleur, ouvert au public. Les amateurs de sport sont invités à venir assister gratuitement aux matchs, qui se dérouleront tout au long du week-end, avec les finales du top 32 et de la catégorie Découverte prévues pour le dimanche.