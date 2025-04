Pompiers 24/7 et premiers répondants dès le 1er juillet à Sainte-Julie

Une citoyenne de Sainte-Julie s’est dit inquiète du retard pris pour la mise en place du service de pompiers 24/7 à la caserne, ainsi que l’implantation d’un service de premiers répondants de niveau 2, annoncés pourtant en avril 2024.



Elle en a fait part au conseil lors de l’assemblée publique du 8 avril et le maire a tenu à faire une mise au point : «C’est tout à fait normal que ça prenne un peu de temps puisque c’est un changement radical de la façon de travailler, de la façon de fonctionner parce qu’on passe du temps partiel à des équipes à temps plein. Donc ç’a pris un peu de temps pour que la Ville et la partie syndicale puissent passer au travers de tous les éléments qui touchent le quotidien des activités de nos pompiers».



Il a rappelé à ce sujet que le conseil a approuvé, lors cette l’assemblée, l’entente de principe intervenue entre la Ville et l’Association des pompiers de Sainte-Julie, section locale 5134 concernant le renouvellement de la convention collective d’une durée de cinq ans, débutant le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2027.



«On est tous très contents de cette entente-là, autant les pompiers que nous-mêmes. Le tout devrait être en place au niveau du 24/7 à partir du 1er juillet prochain. Au niveau des premiers répondants, ça va suivre dans les mois subséquents parce qu’il faut quand même qu’il y ait de la formation. Donc une fois la formation faite, on aura la disponibilité d’équipes de premiers répondants», a souligné le maire.