Vers une contravention pour les terrains dépourvus d’arbres à Varennes

Lors de la période de question, le 7 avril, un citoyen a fait mention de la décision de la Ville de Saint-Amable de charger une taxe de 200$ annuellement à tous les propriétaires qui n’ont pas au moins un arbre feuillu sur leur terrain. Le maire de Varennes a admis que son administration va «serrer la vis» à ce chapitre et elle entend imposer une contravention aux propriétaires récalcitrants.



«En fait, la réglementation d’avoir un arbre par résidence, elle est là, a précisé Martin Damphousse. On n’a pas appliqué d’amende encore. On fait des rappels. Il y a des situations plus serrées, plus complexes que d’autres. […] Ce qui est clair, c’est que le Conseil a décidé de serrer la vis parce qu’il y a vraiment des endroits où il n’y a pas un arbre dans la devanture et, surtout, il y a aucun motif pour ne pas en avoir.»



«On a même offert pendant de nombreuses années, plusieurs arbres de plusieurs essences différentes à rabais parce qu’on subventionnait l’achat d’arbres. Donc, ce qu’on prévoit faire en 2025, c’est une lettre très claire», a-t-il averti.



«Ça diminue année après année depuis qu’on a mis ça en place. Là il en reste, j’invente un chiffre, peut-être 300 résidences à Varennes dans le milieu urbanisé où il devrait avoir leur arbre. Ils vont recevoir cette année une lettre très claire qui va dire que c’est la dernière année qu’on vous avise. Il y aura une contravention. Le montant n’est pas fixé, mais un moment donné, ça suffit. Et l’argent récupéré servira à subventionner [l’achat] d’autres arbres. […] L’objectif, c’est que ça bouge.»