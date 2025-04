Lumière au bout du pont-tunnel : changement de tube en vue

Après trois ans de travaux et un retard, à ce jour, d’un an, le premier tube du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine arrive enfin à la fin de sa réfection. Le ministère des Transports du Québec s’apprête maintenant à amorcer la prochaine phase, soit la rénovation du deuxième tube, direction nord. Le transfert de la circulation prévu dans les prochaines semaines marquera une nouvelle étape dans ce vaste chantier qui doit être terminé à l’automne 2026, selon les prévisions actuelles.

Le changement de tube, initialement prévu pour le printemps 2024, aura finalement lieu dans les prochaines semaines, sans date précise pour l’instant. Une fois cette étape franchie, la circulation sera transférée dans l’autre tube, et les travaux de réfection se poursuivront, indique à La Relève le porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ), Martin Girard.

Selon lui, les travaux de réfection du tunnel se poursuivent selon le deuxième échéancier prévu, bien que certaines étapes restent à évaluer. Des ajustements pourraient être apportés en fonction des analyses en cours, notamment lors du changement de tube, précise-t-il.

«Lorsqu’on aura le changement de tube, on aura probablement aussi d’autres informations. On va prendre le temps de faire le point sur ce qui a été fait et sur les prochaines étapes du projet», ajoute M.Girard.

Toujours selon lui, les deux tubes devraient être ouverts à la circulation à l’automne 2026, avec deux voies disponibles par direction. Une dernière phase de finition, incluant notamment des travaux sur les parois centrales, nécessitera une fermeture partielle pendant quelques mois, pour une finalisation complète en 2027.

Depuis 2022

Les travaux de réfection structurelle du pont-tunnel ont commencé en 2022. Initialement, ils devaient être terminés en 2025. Cette échéance a été repoussée à 2026 dû à des imprévus, notamment dans les tours de ventilation, et à des pauses de travaux en raison de problème d’intoxication chez des travailleurs.

Le projet, initialement évalué à 1,4 G$, a grimpé à 2,5 G$. À ce stade, ce montant représente toujours le budget total prévu, bien qu’il ne soit pas encore entièrement dépensé, précise M. Girard. Ce montant pourrait évoluer encore si d’autres imprévus s’ajoutent sur le chantier.

Des travaux concentrés sur Montréal

Alors que la Rive-Sud ne fait pas l’objet d’interventions majeures, des travaux sont toujours en cours du côté de Montréal, notamment sur l’autoroute 25 et les échangeurs jusqu’à la rue Sherbrooke. Ces interventions devraient se poursuivre jusqu’à l’automne 2025.

Flou sur le coût des mesures d’atténuation

Pour limiter les impacts des travaux de réfection du tunnel, le MTQ a mis en place plusieurs mesures d’atténuation en collaboration avec différents organismes de transport.

Parmi elles, on retrouve la gratuité de certaines lignes d’autobus vers le métro Radisson, incluant celles du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et d’exo, ainsi que l’accès gratuit au métro (station Radisson) pour les usagers concernés. Une navette fluviale reliant Boucherville à Montréal a aussi été ajoutée. Le lien vers le parc Bellerive, dans l’est de Montréal, est gratuit.

Le coût précis de ces mesures reste difficile à établir. M. Girard a indiqué au journal qu’après vérification, les montants exacts n’étaient pas disponibles avant la date limite de publication. Il précise que ces coûts sont intégrés au budget global du projet, mais qu’ils varient en fonction de l’achalandage et de la fréquence des services. Ainsi, le montant total pourrait évoluer d’une année à l’autre et selon l’utilisation des différentes options de transport.