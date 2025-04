Quand les mélodies intemporelles de Joseph Haydn rencontrent l’univers onirique d’Alex Nevsky, c’est tout un monde de beauté, d’émotion et d’humour qui s’ouvre au public.

Le 13 avril prochain, l’Orchestre Philharmonique du Québec propose une rencontre musicale inédite entre passé et présent, symphonie classique et chanson pop orchestrale, sous la direction artistique d’Alexandre Da Costa.

Figure emblématique de la pop québécoise, Alex Nevsky revisite ici certaines de ses chansons les plus marquantes, issues de cinq albums parus entre 2013 et 2025, dont Himalaya mon amour, Polaroid et Tout ce que l’aube promet.

Portées par des arrangements symphoniques signés Illia Zuiko, collaborateur de l’OPQ vivant à Kiev, ces chansons prennent une ampleur nouvelle, empreinte de nostalgie et d’un espoir lumineux. Ces pièces seront entrelacées aux quatre mouvements de la Symphonie no 101 « L’Horloge » de Joseph Haydn, chef-d’œuvre composé à Londres en 1794.

On y retrouve toute l’audace, la rigueur et l’humour du père de la symphonie moderne. Riche en contrastes et en couleurs orchestrales, cette œuvre incarne une liberté d’invention qui entre en résonance directe avec la démarche artistique d’Alex Nevsky.

De Haydn à Nevsky, plus de 230 ans d’écart et une même volonté d’offrir une beauté teintée d’humour en cadeau comme remède aux maux d’une époque.

Ce concert, réunissant des artistes québécois et un arrangeur ukrainien, montre que cette beauté peut naître et prospérer, même sous les menaces ou les bombes. Il crée un trait d’union entre le passé et le présent, entre le savant et le populaire, dans un entrelacs qui donne davantage de profondeur aux compositions d’Alex Nevsky et de fraîcheur à celles de Haydn. Tout est prêt pour que le public murmure, à l’instar d’Alex Nevsky : « On prendra le temps de se dire / Les mots bleus, les mots qui font rougir ».

Le 13 avril au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à Boucherville.

Billet disponible sur le site web de l’orchestre.