4 lauréats dans la région au Gala local du Défi OSEntreprendre

Plusieurs entreprises ont marqué l’année par leur dynamisme ainsi que leur audace et celles-ci ont été honorées lors du gala local de la 27e édition du Défi OSEntreprendre de la MRC de Marguerite-D’Youville. Quatre lauréats sont de Sainte-Julie et de Varennes.



Nauti Metrics, de Varennes, s’est distinguée dans la catégorie Innovations technologique et technique, car l’entreprise utilise des drones autonomes pour l’analyse environnementale aquatique afin de préserver la qualité de l’eau par des solutions technologiques avancées.



Solution Traits d’union, de Varennes, a été honorée dans la catégorie Services aux entreprises grâce à son service clé en main pour l’organisation et le soutien d’événements corporatifs en Montérégie et à Montréal.



Pour sa part, Cortech Sports de Sainte-Julie est lauréate du volet Faire affaire ensemble. L’entreprise se spécialise dans la récupération cérébrale après une commotion. Elle utilise la photobiomodulation pour stimuler la neuroplasticité et favoriser la performance cognitive des athlètes.



Les entreprises gagnantes dans les catégories officielles du concours courent la chance de représenter la MRC lors de la finale régionale tenue le 24 avril, avec l’espoir de se rendre au volet national où elles pourraient remporter jusqu’à 20 000$ en prix.



Finalement, le Prix Distinction Coup de cœur – Relève locale est allé au Studio KF de Sainte-Julie. Ce studio de danse offre des cours récréatifs et compétitifs, ainsi qu’un programme Danse-Études, permettant de développer les talents artistiques locaux.