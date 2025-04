La nageuse Lily Rose Régnier fait tomber un record québécois vieux de 21 ans

Difficile de suivre Lily Rose Régnier dans les couloirs de natation. La jeune Bouchervilloise vient de réaliser un véritable exploit lors de la Coupe du Québec. Elle a non seulement remporté huit médailles individuelles et deux médailles en relais, mais elle a également battu un record provincial vieux de plus de deux décennies.

Devant près de 600 nageurs provenant des sept meilleurs clubs du Québec, réunis récemment au centre aquatique de Boucherville, Lily Rose a établi un nouveau record au 50 mètres dos chez les 12 ans avec un chrono de 30,21 secondes, éclipsant ainsi l’ancienne marque de 30,52 secondes qui tenait depuis plus de 21 ans.

Ce n’est pas la première fois que la nageuse impressionne. En 2024, elle a été nommée Athlète inspirante de l’année chez les moins de 17 ans par la Fédération de natation du Québec.

Lily-Rose s’entraîne avec le Club Mustang et est en première secondaire en sport-études à l’école de Mortagne,

Plus qu’une nageuse talentueuse, elle est aussi première de classe et pianiste ayant remporté des prix lors de concours musicaux.

Et pour couronner le tout, elle prête régulièrement sa voix à des personnages dans des films populaires tels que Super Mario Bros, Encanto, Les Minions, Batman, grâce à une centaine de doublages pour le cinéma réalisés pour divers studios.