Portes ouvertes sur l’énergie éolienne le 15 avril

La MRC de Marguerite-D’Youville tiendra une soirée portes ouvertes sur le développement de l’énergie éolienne le mardi 15 avril, de 17h à 20h, au centre communautaire de Verchères.



Un projet d’étude de parc éolien est en cours sur le territoire des six municipalités de la MRC et plusieurs étapes restent encore à franchir avant qu’il ne se concrétise.



Le 15 avril, les personnes intéressées pourront échanger avec les différents intervenants et experts présents autour de kiosques thématiques, dont celui de la MRC qui pourra offrir plus d’informations sur l’aspect financier du développement de l’éolien au niveau municipal; la carte du Règlement de contrôle intérimaire sur leur implantation sur le territoire; les principales étapes de développement du projet; les impacts visuels et sonores potentiel, de même que sur la santé.



Dominic Gauthier, coordonnateur aux communications et relations publiques à la MRC, a ajouté que des représentants d’Hydro-Québec seront également sur place pour parler de leur plan d’action 2035 et des besoins en énergies renouvelables, sur l’intégration de l’éolien au réseau électrique ainsi que le processus d’appel d’offres.



L’organisme Nature-Action Québec pourra aussi répondre aux questions liées aux éoliennes et à l’environnement, tandis qu’un représentant de l’Union des municipalités du Québec pourra intervenir sur le rôle potentiel des municipalités et de la MRC dans le développement de tels projets.



De plus, une firme d’évaluateurs agréés pourra répondre aux questions liées à leur impact sur la valeur marchande des propriétés, alors que le Groupe conseil UDA en environnement abordera la relation de cette forme d’énergie avec le territoire agricole.



Tous les détails sur le projet sont disponibles sur le site Web courantcollectif.quebec