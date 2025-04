45 000 $ pour le CHSLD Jeanne-Crevier

La 18e édition de la Grande Soirée de la Fondation Jeanne-Crevier tenue le 21 mars a permis d’amasser pour la Fondation Jeanne-Crevier la somme de 44 903 $ qui ira directement au mieux-être des aînés du CHSLD Jeanne-Crevier de Boucherville.

La soirée a réuni plus de 200 convives. Menée de main de maître par André Robitaille, avec les diverses prestations musicales mémorables d’Alfa Rococo, elle a été un franc succès, selon plusieurs témoignages.

La somme amassée permettra à la Fondation de veiller au réaménagement du salon et de la salle à manger de l’unité prothétique du Centre pour les personnes ayant des troubles cognitifs.

De plus, la Fondation pourra continuer sa mission d’offrir des concerts musicaux et diverses activités, comme la zoothérapie par exemple, aux résidents de Jeanne-Crevier et aux usagers du centre de jour.