Mont-Saint-Bruno–L’Acadie: être la gardienne des valeurs des Québécois

La candidate du Bloc québécois dans Mont-Saint-Bruno–L’Acadie, Noémie Rouillard, n’a pas attendu le déclanchement des élections pour s’activer auprès des électeurs puisqu’elle est sur le terrain depuis l’automne dernier dans la circonscription qui compte notamment Sainte-Julie et une partie de Longueuil.



L’avocate en pratique privée, spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse, a donc dit avoir rencontré de nombreux citoyens, organismes et entreprises depuis des mois afin d’entendre les préoccupations de chacun et de faire connaître les moyens que le Bloc québécois peut prendre pour réduire ces inquiétudes.



La campagne semble teintée par plusieurs inconnues puisque les entrepreneurs, de même que les citoyens, s’inquiètent des effets des tarifs imposés par Donald Trump. «Les citoyens ne savent pas vers quoi on s’en va; c’est une question qui revient souvent», déplore-t-elle.



Une autre interrogation concernerait l’intérêt véritable du nouveau chef des libéraux, Mark Carney, envers le Québec. Ses difficultés à «parler et à comprendre le français» ainsi que «ses maladresses» laisseraient plus d’un électeur dubitatif, tout comme le fait qu’il se serait dit en faveur d’une intervention de son parti dans une éventuelle contestation de la loi 96 devant la Cour suprême.



Selon la candidate, le retour dans l’actualité des projets gaziers et des oléoducs, tant de la part des conservateurs que des libéraux, laisserait aussi les électeurs incrédules. Le fait qu’il y ait très peu de retombées économiques au Québec, tout en assumant par contre des risques liés au passage de ces projets, ne ferait pas non plus l’unanimité. «C’est l’énergie du passé! On doit se soucier de ce qui va arriver pour nos enfants», prévient-elle.



Lors de l’entrevue, celle qui est également conseillère politique depuis six ans au bureau du leader parlementaire du Bloc avance que le prochain gouvernement risque d’être encore une fois minoritaire. Le BQ pourrait alors jouer un rôle important dans la défense des intérêts du Québec, souligne celle qui demeure dans la circonscription.



Lorsque La Relève lui a fait remarquer que les derniers sondages indiqueraient plutôt un gouvernement majoritaire et que l’appui au Bloc s’effrite, Mme Rouillard a rétorqué : «Ce n’est pas ce que je rencontre sur le terrain. Dans mes rencontres, je ne sens pas de recul. […] Nous voulons être la voix qui fait la différence au Québec. Nous voulons être le gardien des valeurs des Québécoises et Québécois!»