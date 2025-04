Lancement de la symbiose industrielle Montérégie Circulaire dans la MRC

Afin d’aider la région à progresser vers un avenir encore plus durable et circulaire, le lancement officiel de la symbiose industrielle Montérégie Circulaire, issue du Comité 21 Québec, a eu lieu le 27 mars dans les bureaux de la MRC de Marguerite-D’Youville.



Précisons à ce sujet que la symbiose industrielle veut créer de la valeur économique par la mise en réseau des entreprises et des organisations du territoire. Elle a pour objectif de contribuer à la réduction des impacts environnementaux, tels que le détournement des matières résiduelles de l’enfouissement, la préservation et la récupération des ressources et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



Pour sa part, le Comité 21 a comme but de concrétiser neuf synergies et de détourner 471 tonnes métriques de matières résiduelles de l’enfouissement dans toute la Montérégie. Sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville, le Comité 21 entend recruter sept entreprises cette année afin de l’aider à atteindre ces objectifs.



Lors de ce lancement, une première rencontre du comité de pilotage a eu lieu. Celui-ci réunissait des acteurs clés du milieu industriel, des représentants municipaux, ainsi que des experts en développement durable et en économie circulaire.



«En unissant nos forces, nous créerons de nouvelles opportunités économiques tout en réduisant notre empreinte environnementale», a mentionné Daniel Plouffe, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville.