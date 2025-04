La Boîte aux Larmes : un espace d’expression des émotions pour ados

La Ville de Boucherville lance un projet novateur destiné à encourager les adolescents à exprimer leurs émotions. Intitulée La boîte aux larmes, cette installation publique permet aux jeunes de partager anonymement des témoignages relatifs à la fragilité émotionnelle des hommes. Inspirée d’une boîte aux lettres traditionnelle, elle offre un espace où les visiteurs peuvent déposer, de manière confidentielle, des récits personnels.

Réalisée par l’artiste Francis-William Rhéaume, en collaboration avec la Ville, cette initiative vise à encourager l’expression des émotions chez les jeunes hommes

Deux boîtes aux larmes ont été installées à Boucherville : au deuxième étage de la bibliothèque municipale et à la Maison des jeunes. Les témoignages recueillis serviront de points de départ pour briser ce tabou auprès de groupes d’adolescents, tout au long du printemps, par le biais d’activités de médiation culturelle où la vulnérabilité sera permise et où il sera possible de remettre en question les stéréotypes de genre. Par la suite, une exposition sera présentée en juin à la bibliothèque pour mettre en lumière ces témoignages ainsi que les sessions de médiations réalisées.

La boîte aux larmes existe aussi sous forme numérique sur laboiteauxlarmes.com.