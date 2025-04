Attention: une nouvelle fraude en circulation

La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent (RIPRSL) indique qu’une nouvelle tentative d’hameçonnage a été signalée récemment.



Le service de police mentionne que des citoyens ont reçu un message texte les informant d’une soi-disant pénalité à payer en lien avec un constat d’infraction pour stationnement dans une zone privée.



Dans ce message frauduleux, le propriétaire du véhicule est menacé de voir son permis de conduire suspendu si le paiement n’est pas effectué rapidement. Les fraudeurs utilisent des messages textes qui semblent officiels et qui peuvent contenir des informations alarmantes.



La Régie donne quelques indices pour identifier cette arnaque : le message souligne qu’il s’agit d’une urgence et met de la pression pour payer immédiatement; il contient un lien suspect qui dirige vers un faux site Web; le texto prétend provenir d’une autorité municipale, de la police ou de la cour municipale; aucune référence claire à un constat d’infraction réel n’est fournie.



La RIPRSL rappelle qu’il ne faut pas répondre au message, ni cliquer sur aucun lien, et surtout ne jamais fournir ses informations personnelles (numéro de permis de conduire, informations bancaires, etc.). Il faut supprimer le message et signaler l’arnaque au Centre antifraude du Canada (www.antifraudcentre-centreantifraude.ca).



«Il est essentiel de savoir que ni la Ville, ni la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, ni la cour municipale ne communiquent par texto pour exiger un paiement relatif à une contravention. Toute demande de paiement officielle se fait par des voies connues et sécurisées», est-il souligné dans le message.