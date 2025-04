Report de l’élargissement de l’A-30 entre Boucherville et Brossard

Le gouvernement du Québec est aux prises avec un déficit budgétaire record qui, conjugué à l’incertitude économique actuelle, l’amène à mettre sur la glace plusieurs projets d’infrastructures majeurs, dont l’élargissement de l’autoroute 30 entre Boucherville et Brossard.



Ce projet avait fait l’objet d’un appel d’offres en mai 2022, dans le cadre de la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure. Au terme de ce chantier d’importance, une voie réservée dans chaque direction d’une longueur de 17 kilomètres devait être aménagée.



Le ministre des Transports de l’époque, François Bonnardel, avait confirmé des réaménagements à la hauteur des bretelles des échangeurs et des ajouts de voies auxiliaires à proximité des autoroutes 10 et 20 ainsi que des routes 112 et 116, ce qui devait améliorer les conditions de circulation dans l’axe de l’autoroute 30.



Un nouvel accès vers la station Brossard du Réseau express métropolitain, située à proximité de l’échangeur des autoroutes 10 et 30, devait également être construit.



«Ces travaux majeurs sur l’autoroute 30 sont attendus depuis fort longtemps», avait clamé en 2022, le ministre responsable de la Montérégie d’alors, Simon Jolin-Barrette.

Notons qu’en 2022 et 2023, une dizaine de chemins de déviation ont été construits, afin de maintenir la circulation lors des prochaines interventions.



En avril 2024, Le Courrier du Sud a effectué un suivi quant à l’état d’avancement des travaux et ce projet demeurait «en planification», selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).



En 2025, l’élargissement de l’autoroute 30 fait donc maintenant partie des projets majeurs d’infrastructure qui se retrouvent sans fonds disponibles. Le MDMT indique toutefois que ce projet demeure «prioritaire» pour le gouvernement et, dès que le contexte budgétaire le permettra, des activités «pourraient reprendre».