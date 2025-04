Pour l’été 2025: Boucherville prolonge les horaires de la navette fluviale

Le conseil municipal de Boucherville a voté en faveur de l’ajout de deux départs supplémentaires pour la navette fluviale reliant la ville au Vieux-Port de Montréal, poursuivant ainsi une mesure instaurée à l’été 2024.

Ces départs additionnels seront offerts du 21 juin au 1er septembre 2025, les vendredis et samedis sur la liaison numéro 2 Vieux-Port de Montréal et la ville de Boucherville.

Ainsi, en plus des heures régulières, la navette partira de Boucherville à 20h et 21h30, et du Vieux-Port à 20h45 et 22h30.

Cette bonification de service offrira aux citoyens plus de flexibilité pour leurs déplacements, et leur permettra de mieux profiter des activités estivales offertes en soirée au Vieux-Port de Montréal, a précisé le maire Martel.

Le coût de ce service supplémentaire s’élèvera à 36 876 $, plus les taxes applicables, une somme assumée par la Ville.

Rappelons que les trajets reliant Boucherville à Montréal sont financés par l’ARTM à l’exception de ces départs supplémentaires.

Cette liaison a connu une augmentation d’achalandage en 2024 de seulement 0,2 % de plus qu’en 2023, pour un total de 94 941 passagers.