Varennes: des actes de vandalisme sous enquête

Des cases postales ont été la cible d’actes de vandalisme la semaine dernière à Varennes et la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a confirmé que trois événements du genre ont été rapportés sur le territoire de la ville.



«Il s’agit effectivement d’infractions criminelles de méfait et de vol de courrier. Il est cependant difficile de s’avoir exactement pour chacun des casiers forcés ce qu’ils contenaient. C’est à chacun des résidents à qui les casiers sont assignés de tenter de déterminer si des valeurs ou des documents confidentiels pouvaient s’y trouver», a précisé le sergent sociocommunautaire, Jean-Luc Tremblay.



«Pour le moment, nous n’avons pas eu de nouveaux événements de ce type rapportés et cela semble être limité à un secteur de Varennes. Il ne nous est pas possible de connaitre les intentions réelles du ou des auteurs face à ces délits, le tout est sous enquête», a-t-il ajouté.



«Si une personne pense qu’un document volé contenant des informations personnelles pourrait être utilisés par les auteurs, elle peut signaler la situation aux agences de cotation TransUnion (https://www.transunion.ca/fr/soutien-aux-clients/nous-contacter) et Équifax (https://www.equifax.ca/fr/canada), ainsi que d’aviser leurs institutions financières ou tout autre organisme en lien avec le document en question.»



«Toute personne qui aurait de l’information concernant ces événements peut le faire en toute confidentialité en nous contactant au 450 536-3333 poste #399», a conclu le sergent Tremblay.