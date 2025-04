Une dinde sauvage en cavale à Boucherville

Une dinde sauvage a pris d’assaut quelques rues du secteur est de Boucherville hier. La volaille a notamment été vue sur les rues De Mont et De Mezy. Sa promenade s’est même poursuivie jusqu’à la rue De Muy.

Une vidéo, captée et partagée par l’ancien conseiller municipal Yann Savaria Laquerre sur le site Facebook Les Banlieusardises bouchervilloises a rapidement fait réagir les internautes.

La scène surprenante et adorable a aussi été croquée par Nancy Desmarais et a suscité plusieurs réactions sur le même site.

Mais ce n’est pas un cas isolé. La semaine dernière, à Varennes, des citoyens du Vieux-Village, sur la rue Sainte-Anne, ont aussi signalé la présence de dindes déambulant tranquillement dans le quartier.

Ce n’est pas la première fois que l’on aperçoit des dindons sauvages à Boucherville. Selon plusieurs marcheurs, ces volatiles sont présents à l’arboretum Stephen-Langevin, non loin des deux secteurs visités.

Les dindons sauvages en milieu naturel et urbain sont de plus en plus présents au Québec. Ils doivent être traités comme tous les animaux sauvages. Ils ne sont généralement pas agressifs et il faut les observer à une distance sécuritaire. Il est recommandé de ne pas les nourrir afin d’éviter le développement de comportements non désirés.