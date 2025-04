Deux générations se donnent la réplique : aînés et ados sur scène

Quand des adolescents de 12 et 13 ans et des aînés se partagent la scène, cela donne une production théâtrale riche en échanges et en découvertes. Famille sous influence, présentée par la troupe La Fadoquerie, est bien plus qu’une simple pièce de théâtre : c’est une rencontre entre deux générations, une fusion entre énergie et effervescence, vécu et bienveillance. Et surtout, un projet qui incarne pleinement le nom de la troupe.

«Cette année, notre nom prend tout son sens, souligne Philippe Néron, metteur en scène de la pièce et directeur des Ateliers Nez Rond. Fadoquerie, c’est Fadoq, ado et rire. Tout est là !»

L’idée de cette production est née de son expérience avec La Fadoquerie, troupe composée de membres de la Fadoq de Boucherville, et de son travail avec de jeunes comédiens.

«J’ai toujours travaillé avec des jeunes. L’an dernier, c’était ma première expérience avec des aînés, et je me suis dit qu’il fallait croiser ces mondes-là», relate l’artiste.

Il a décidé de fusionner la troupe de théâtre de l’école de Mortagne avec La Fadoquerie, créant ainsi un projet inédit.

Une pièce où les rôles s’inversent

Dans Famille sous influence, «les générations se mélangent autant sur scène qu’en coulisses», explique Rose Languedoc qui interprète le rôle de Marguerite.

La jeune comédienne résume ainsi l’intrigue : «C’est une famille plus ou moins unie qui organise une cérémonie pour souligner le départ de ‘’ma tante Rose’’ en résidence pour personnes âgées et pendant laquelle, les rôles s’inversent : les enfants deviennent des personnes âgées et vice-versa.»

Cette idée originale est une création de Philippe Néron, élaborée en étroite collaboration avec les comédiens. «On a travaillé en ateliers de création, et à partir de leurs idées, on a construit un récit qui leur ressemble», mentionne l’auteur.

Une synergie unique entre générations

Dès les premières rencontres, la magie a opéré entre jeunes et moins jeunes. «On a fait des ateliers où chaque ado était jumelé avec une personne de la Fadoq, et tout de suite, la chimie s’est installée. Et depuis, ça travaille main dans la main», raconte M. Néron. «Les jeunes apportent une dose de dynamisme et les personnes âgées, une zone de structure», ajoute-t-il.

Gisèle Guévin, comédienne d’expérience, a été impressionnée par l’énergie des jeunes : «Sur scène, on est tous égaux».

«Qu’on ait 12 ou 90 ans, c’est le personnage qui passe avant tout», affirme Jean Gauthier.

Pour les adolescents, cette aventure a été révélatrice. Élia Poudrier admet avoir été surprise : «Je pensais que les adultes seraient plus sérieux, mais en fait, ils gardent un vrai cœur d’enfant».

Même constat pour Vincent Tétrault : «J’ai appris que le théâtre n’a pas d’âge.»

Et que dire de l’influence des jeunes sur les plus âgés ? Jean Gauthier, retraité, voit ce projet comme l’accomplissement d’un rêve : «J’ai toujours voulu faire du théâtre, et maintenant que je suis libre, c’est une occasion en or. Le faire avec des jeunes, c’est encore plus plaisant.»

«On a l’impression quand on jase avec eux (les aînés), de parler vraiment à des jeunes de notre âge. Ce n’est pas juste leur rôle mais leur personnalité que l’on apprend à découvrir, en plus de leurs talents. Ils nous apprennent aussi beaucoup au niveau des techniques théâtrales», témoigne Maéva Bissonnette-Quintal.

À ne pas manquer

La troupe composée de 16 comédiens pratique ensemble tous les mercredis depuis le mois d’octobre.

Cette expérience unique dépasse le cadre du théâtre. «On espère que la Ville de Boucherville nous soutiendra et qu’on pourra jouer ailleurs, notamment dans des résidences pour aînés», confie Philippe Néron.

Famille sous influence sera présentée les 8 et 10 mai à l’auditorium de l’école de Mortagne. Les billets, au coût de 15$ sont disponibles sur monvirtuel.com et à la Fadoq de Boucherville.