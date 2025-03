École le Carrefour: le déménagement de la 1ère secondaire repoussé d’un an

En raison de la surpopulation à l’école secondaire le Carrefour à Varennes, le bâtiment Marie-Victorin, dans le centre-ville, devait accueillir les élèves de première secondaire lors de la rentrée scolaire à l’automne 2025, mais cette décision a été reportée d’un an.



Ce déménagement aura plutôt lieu en septembre 2026, comme l’a expliqué la directrice adjointe des communications stratégiques et des relations publiques, Julie-Anne Lamoureux.



« Cette décision a été prise à la suite de la période officielle d’inscription. C’est le nombre d’inscriptions qui l’explique. Il est possible d’accueillir tous les élèves à l’école secondaire le Carrefour en 2025-2026. L’utilisation du bâtiment Marie-Victorin débutera donc l’année suivante, en 2026-2027.»



Rappelons que cette décision avait été initialement prise en mars 2024 par la direction du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) puisque, selon les prévisions démographiques, l’école varennoise devait être en situation de dépassement de 170 élèves dès 2025, si aucune mesure n’était prise. Les projections sur les dix prochaines années prévoyaient pour leur part un surplus de 450 étudiants, alors que la capacité de l’établissement scolaire varennois est de 1 257 jeunes.



De plus, la majorité des écoles du CSSP ne pouvaient pas accueillir un nombre important d’élèves supplémentaires, exception faite de l’établissement de Chambly, qui est trop loin pour les étudiants qui fréquentent le Carrefour.



La solution la plus logique était donc de transférer dès l’automne 2025 les futurs étudiants de première secondaire de l’école le Carrefour au bâtiment Marie-Victorin, situé à 2,7 kilomètres plus loin. Cet établissement sis au 20, rue Vincent a pour sa part une capacité de 450 élèves.