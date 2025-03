Un nouveau siège social pour Ultratek à Boucherville

Ultratek Solutions, chef de file de l’industrie, annonce l’ouverture officielle de son nouvel immeuble entièrement rénové, situé au 651 chemin du Lac à Boucherville.

Ce nouvel espace de plus de 10 000 pieds carrés consolide la position d’Ultratek comme leader dans le secteur, grâce à son service d’installation en 24 heures et à son inventaire de plus de 2 000 unités en constante rotation, indique l’entreprise dans un communiqué de presse.

Les installations comprennent une réception avec une salle d’attente.

« Notre présence accrue au Québec, avec plus de 8 points de service et entrepôts stratégiquement situés dans chaque région, s’accompagne désormais d’un espace d’accueil moderne et convivial à Boucherville », a déclaré le président Marc Ferguson.

« Nous sommes fiers d’offrir à nos clients et partenaires un environnement accueillant, où ils pourront rencontrer nos experts, explorer notre gamme de produits et bénéficier d’un service personnalisé », ajoute-t-il.

Ultratek Solutions Introduction Ultratek Solutions est une entreprise spécialisée en climatisation et chauffage au Québec.