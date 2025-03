Vague de vandalisme sur des cases postales à Varennes

Des cases postales ont été la cible d’actes de vandalisme récemment à Varennes et ces méfaits ont amené des centaines des réactions et de commentaires sur les réseaux sociaux.



Le vol du contenu des cases postales de la rue Gabrielle-Roy a été signalé sur Spotted Varennes le 27 mars en soirée et cette publication a généré un tourbillon de commentaires par la suite. Certains citoyens ont signalé que des actes similaires ont aussi été perpétrés sur les rues Félix-Mesnard et Sanguinet, ainsi que dans la municipalité voisine, Verchères.



Dans les commentaires, plusieurs citoyens se disent furieux devant ces gestes en apparence gratuits, alors que d’autres mentionnent que ces méfaits pourraient avoir été commis pour mettre la main sur des renseignements personnels en cette période des impôts. Une autre personne a rappelé que de tels actes ont été posés aussi en décembre dernier.



Pour sa part, la Ville de Varennes a publié sur sa page Facebook un commentaire afin de mentionner qu’elle est au courant des méfaits sur les boîtes postales de la rue Gabrielle-Roy. «Soyez assurés que la Régie de police et Postes Canada ont été avisées et prennent la situation en charge. Merci de votre vigilance.»



Pour sa part, un citoyen voyait dans ce geste un problème plus vaste. «C’est important. Le mot commence à se passer que la présence policière est défaillante à Varennes. Faut cesser de croire que c’est du simple vandalisme. Avec des informations personnelles, des gens peuvent se faire voler leur identité, carrément.»



«Beaucoup trop d’événements surviennent ces derniers temps. Sollicitation agressante, tentative de vol de véhicule, invasions de domiciles, vandalisme dans les parcs, etc., etc. Avec la densification du nombre d’habitants, cela n’ira pas en s’améliorant. On s’éloigne assez rapidement de la ville tranquille où j’ai grandi. J’aimerais que la Ville nous offre des pistes de solutions proactive pour améliorer la sécurité des citoyens et ce de manière transparente. Un vol et deux tentatives depuis que je suis propriétaire ici…», a-t-il déploré.



Au moment d’écrire ces lignes, la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent n’avait pas encore répondu à nos demandes d’information dans ce dossier.