Grâce au Centre des générations de Boucherville : 246 900 $ à 16 organismes

Le Centre des générations de Boucherville, grâce à son magasin d’économie sociale Le Grenier des Aubaines, a remis le 26 mars un montant total de 246 900 $ à 16 organismes communautaires de la région, principalement de Boucherville.

Depuis 2004, l’organisme a redistribué 3 623 968$ dans la communauté, fruit des profits générés par la vente d’articles de seconde main.

Mission de solidarité

Lors de la soirée de remise des dons, Martine Bolduc, présidente du conseil d’administration, a mis en lumière l’implication des bénévoles.

«Cette soirée est l’aboutissement d’une année de travail acharné des bénévoles et de la direction», a-t-elle déclaré, insistant sur l’importance du soutien communautaire et du modèle d’économie circulaire mis en place par l’organisme.

En récupérant et en revendant à prix abordables des vêtements, meubles, électroménagers et autres articles, le Grenier des Aubaines permet à la fois de réduire le gaspillage, de soutenir financièrement des causes locales et de favoriser l’inclusion intergénérationnelle.

Économie circulaire

Le maire de Boucherville, Jean Martel, présent lors de l’événement, a salué l’engagement du Centre des générations, qualifiant son impact de «véritable modèle de solidarité et de responsabilité environnementale.»

«Quand on parle du Centre des générations dans d’autres villes, on nous envie. Ce type d’initiative devrait exister partout !» a-t-il souligné.