Première phase de la forêt nourricière à Sainte-Julie

C’est le printemps et la nature s’éveille tranquillement, tout comme la future forêt nourricière à Sainte-Julie qui «pousse» tout doucement, car la première phase du développement de cet espace collectif axé sur l’éducation et le partage est en cours.



Ce projet visant à promouvoir l’agriculture locale et durable sera située près du parc du Sorbier, pas très loin de l’église Saint-François-d’Assise. Dans le cadre de la phase 1 de son développement, un appel d’offres a été lancé afin de recruter un consultant chargé d’accompagner la Ville dans la conception des plans, des devis et des guides. Une analyse complète du site et du sol sera également effectuée.



Sainte-Julie mettra sur pied un comité citoyen ad hoc composé de membres du conseil, d’employés municipaux et de citoyens qui guideront l’orientation du projet et mobiliseront la population. Les citoyens qui souhaitent y participer peuvent soumettre leur candidature avant le 21 avril en consultant le site Web de la Ville, dans la section Comités et commissions.



La population est également invitée à prendre part à une consultation publique en ligne afin de se prononcer d’ici le 21 avril sur divers aspects du projet, tels que le partage des récoltes (quel pourcentage sera remis aux organismes, puis aux citoyens?), les activités de sensibilisation, le nom de l’emplacement et son identité visuelle. Pour répondre, les citoyens doivent se rendre sur la plateforme de consultation au saintejulieconsulte.ca.



«Grâce à la participation des citoyens, nous créerons un espace vert qui profitera à toute la communauté julievilloise à travers les organismes reconnus de Sainte-Julie», a souligné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.