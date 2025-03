Mandat de grève à 97% au centre de distribution Jean Coutu à Varennes

Près de 900 salariés du centre de distribution Jean Coutu à Varennes ont voté à 97% en faveur d’un mandat de grève de cinq jours à utiliser au moment jugé opportun.



Ce vote a été pris à la suite des offres jugées «insuffisantes» par le syndicat des travailleurs affilié à la CSN. «Notre négociation doit permettre de régler le fléau de la sous-traitance et d’augmenter nos salaires après une vague inflationniste importante», a martelé Audrey Benoît, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de PJC entrepôt–CSN.



«La négociation chez Jean Coutu a un impact important en Montérégie. Les travailleurs et les travailleuses sont prêts à se faire entendre pour améliorer leurs conditions de travail et leur salaire. Ils vont se mobiliser pour s’assurer que leur employeur montre l’exemple en accordant de bonnes conditions», a prévenu Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie–CSN.



Le syndicat a rappelé à ce sujet que le centre de distribution, qui est en fonction 24 heures sur 24, joue un rôle névralgique dans les activités des pharmacies Jean Coutu et Brunet.