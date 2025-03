Immeuble de 20 logements: Sainte-Julie va de l’avant

La construction d’un immeuble de 20 logements sur la rue Jacquelin Beaulieu, près de l’église Saint-François-d’Assise, a suscité quelques inquiétudes de la part des citoyens du secteur. Toutefois, après des études concernant la circulation et le stationnement, la Ville a finalement décidé d’aller de l’avant avec ce projet.



L’immeuble de trois étages et demi inclurait notamment cinq logements abordables, mais sa construction contrevient aux règlements d’urbanisme dans cette zone. La Ville a plaidé dans ce dossier que les besoins en logements sont nombreux, car Sainte-Julie a un taux d’inoccupation de 0,4%, selon les statistiques d’octobre 2023 de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.



La Municipalité a donc prévenu qu’elle utilisera pour la première fois le pouvoir qui lui est octroyé par la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation afin de permettre la construction.



Le projet avait été présenté à la population lors d’une consultation publique le 11 novembre et il a suscité quelques inquiétudes de la part de citoyens du secteur. Le conseil s’était alors engagé à analyser les points soulevés, dont la circulation sur le chemin du Fer-à-Cheval, le stationnement sur rue et la variation de la valeur des propriétés.



Favoriser l’intérêt collectif



Une étude de coordination des feux de circulation sur le chemin du Fer-à-Cheval, effectuée par une firme d’ingénieurs mandatée par la Ville, a confirmé que l’intersection de la rue Jacquelin Beaulieu pouvait accommoder sans problème l’ajout d’un développement immobilier de 20 logements sur cette artère.



En ce qui concerne le stationnement sur rue, un minimum de 42 places est disponible sur la rue de l’Épervière et un minimum de 17 places est disponible sur la rue Jacquelin Beaulieu. De plus, le promoteur a conclu une entente avec la paroisse Saint-François-d’Assise, qui permettra l’utilisation de son stationnement pour les visiteurs et l’entreposage de la neige.



Finalement, l’évaluateur agréé mandaté par la Ville a confirmé que la construction d’un immeuble multi-résidentiel ou commercial à plus de 70 mètres d’une propriété unifamiliale n’a aucun impact sur la valeur de cette dernière.



«Maintenant, le conseil se doit de favoriser l’intérêt collectif et de répondre à la forte demande de logements sur le territoire, notamment des familles monoparentales pour qui ce projet sera assurément intéressant», a fait valoir le maire, Mario Lemay.



«À part ce projet, la Ville n’a pas l’intention d’autoriser d’autres constructions sur le terrain occupé par l’église. Par conséquent, nous sommes d’avis que nous devons aller de l’avant malgré la réticence de quelques citoyens qui ne souhaitent pas d’immeuble à logements à proximité de leur résidence», a-t-il mentionné.



Le conseil a l’intention d’aller de l’avant avec le projet lors de la prochaine séance publique qui est prévue le 8 avril à 19h30.