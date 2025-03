Élections fédérales : peu de candidats annoncés dans la région

Les élections fédérales ont été officiellement déclenchées dimanche dernier, et à ce jour, seulement cinq candidats ont annoncé leur candidature dans les circonscriptions de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères et Mont-Saint-Bruno–L’Acadie. La période de mise en candidature demeure toutefois ouverte jusqu’au 7 avril, moment où la liste officielle des candidats sera confirmée.

Les électeurs de ces deux circonscriptions se rendront, comme tous les Canadiens, aux urnes le 28 avril. Ils pourront aussi voter par anticipation les 18,19 et 20 avril.

Un duel Bloc-Libéral pour l’instant

Dans la circonscription Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, le député sortant Xavier Barsalou-Duval, du Bloc québécois, sollicite un quatrième mandat. Jusqu’à présent, il est opposé à Laurent de Casanove, du Parti libéral du Canada.

Ce dernier, un attaché de presse pour le ministère de la Défense nationale, n’a pas fait l’objet d’une investiture et a été désigné par son parti. Il n’est pas connu dans la région.

Aucun candidat du NPD, du Parti conservateur ou du Parti vert ne s’est encore manifesté dans cette circonscription.

Mont-Saint-Bruno–L’Acadie : trois candidats en lice

Dans la nouvelle circonscription de Mont-Saint-Bruno–L’Acadie, qui remplace en partie Montarville, le député bloquiste Stéphane Bergeron a choisi de ne pas se représenter. Son parti a désigné Noémie Rouillard pour lui succéder.

Elle affrontera déjà deux autres adversaires : Bienvenu-Olivier Ntumba, représentant du Parti libéral, et Nicolas Godin, candidat du Parti conservateur.

Pour l’instant, aucun candidat du NPD ou du Parti vert n’a officialisé sa candidature dans cette circonscription.

Une campagne encore timide

Le faible nombre de candidatures déposées jusqu’ici reflète un démarrage lent de la campagne électorale dans la région. Aucune course à l’investiture n’a eu lieu, et les candidats libéraux, conservateurs et bloquistes ont été désignés sans compétition.

D’ici le 7 avril, il reste à voir si d’autres partis se manifesteront pour compléter la course électorale.