« Désengagement massif » dans les infrastructures municipales

Au lendemain du dépôt du budget du Québec 2025-2026, l’UMQ a fait part de sa «grande préoccupation quant au désengagement marqué depuis quelques années du gouvernement du Québec concernant le financement des infrastructures municipales».



Le président de l’UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse, a souligné que certaines mesures répondent à des enjeux exprimés par le milieu municipal, dont 250 M$ en 2026-2027 pour l’entretien et l’amélioration du réseau routier local; 228 M$ sur trois ans pour le maintien du parc d’habitation à loyer modique; 175 M$ sur cinq ans pour rehausser le soutien à l’hébergement des personnes vulnérables; 119,6 M$ sur cinq ans pour mettre en place la Stratégie québécoise de lutte contre la criminalité.



L’UMQ se réjouit également des investissements de 300 M$ sur six ans pour développer et maintenir les infrastructures récréatives, sportives et de plein air, mais «ces sommes auraient dû être disponibles dès cette année plutôt qu’à partir de 2027», a-t-il ajouté.



C’est particulièrement au chapitre des infrastructures municipales que M. Damphousse a fait part de sa déception, car le déficit de maintien d’actifs des infrastructures municipales d’eau se chiffrerait à 45 G$. Il ajouté que cela ne tient pas compte des coûts pour prolonger les canalisations, pour accroître la capacité des infrastructures ou pour les adapter aux changements climatiques.



«Dans le contexte actuel d’incertitude économique, une diminution de l’engagement vient accentuer l’iniquité fiscale entre le gouvernement du Québec et les municipalités qui n’ont pas les moyens de faire face, seules, à ces immenses défis financiers», a-t-il mentionné, ce qui pourrait se traduire par des bris plus fréquents ou des hausses de taxes impopulaires.