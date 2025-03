136 350$ pour le développement de la culture à Sainte-Julie et Varennes

Quatre municipalités de la circonscription de Verchères, dont Sainte-Julie et Varennes, ont obtenu un total de 265 989$ pour le développement de la culture sur leur territoire respectif.



L’annonce a été faite par la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, dans le cadre du programme Ententes de développement culturel municipales et régionales. Par le biais de ces ententes, les municipalités et les MRC pourront réaliser des activités culturelles adaptées à leur réalité et à leurs besoins.



La Ville de Sainte-Julie obtiendra 87 856$, alors que Varennes recevra 48 494$. Pour leur part, Saint-Amable bénéficiera de 82 018$ et Contrecœur de 47 621$.



Les sommes octroyées par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre d’une entente de développement culturel sont cofinancées généralement à 50% par les municipalités et les MRC.



Soulignons à ce sujet qu’une étude de 2024 de Daigle-Saire, commanditée par l’organisme Culture Montérégie, dévoile que les régions de la Montérégie, des Laurentides, de Lanaudière et de Laval sont sous-financées en matière culturelle.

Ces quatre régions rassemblent 36% de la population québécoise et ne reçoivent que 10% des dépenses en culture du gouvernement du Québec. C’est un écart qui se creuse depuis plus d’une dizaine d’années. En 2021-2022, ces régions recevaient en moyenne 51$ par habitant, contre 70$ pour des régions intermédiaires comme l’Estrie, la Mauricie ou l’Outaouais.