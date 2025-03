Comment vivre avec un animal en étant allergique ?

Adopter un animal est une source de joie immense, mais lorsque des éternuements, des yeux qui piquent et une congestion nasale s’invitent dans votre quotidien, cela peut rapidement devenir un défi. Heureusement, il existe plusieurs stratégies pour cohabiter avec un compagnon à quatre pattes malgré une allergie.

D’où viennent les allergies aux animaux ?

Les réactions allergiques aux animaux sont principalement causées par des protéines présentes dans leur salive, leurs glandes sébacées, leur peau et leurs poils. Lorsqu’elles sont dispersées dans l’air ou déposées sur des surfaces, elles peuvent provoquer des symptômes similaires à ceux du rhume des foins ou de l’asthme. Chez le chat, les allergènes principaux sont Fel d 1 et Fel d 4, tandis que les chiens en produisent d’autres en quantités moindres.



Certains animaux sont qualifiés d’hypoallergéniques, car ils sécrètent moins de ces protéines ou perdent moins de poils et de squames. Cependant, aucun animal n’est totalement anallergique.



Peut-on réduire les symptômes d’allergie ?





Oui ! Si vos allergies sont modérées, voici quelques conseils qui peuvent grandement améliorer votre confort :



1. Adapter son environnement



· Interdisez l’accès à la chambre : Votre lit doit rester un espace sans allergènes. Changez régulièrement votre literie si votre animal a tendance à y grimper.



· Évitez les textiles accumulant les allergènes : Tapis, coussins et peluches retiennent les poils et les squames. Privilégiez des surfaces faciles à nettoyer.



· Utilisez un aspirateur avec filtre HEPA : Cela permet d’éliminer efficacement les particules allergènes dans l’air et sur les surfaces.



· Investissez dans un purificateur d’air : Il réduira la concentration d’allergènes dans les pièces où vous passez du temps.





2. Adopter une bonne hygiène



· Lavez-vous les mains après avoir touché votre animal et évitez de vous frotter les yeux.



· Nettoyez les griffures et morsures immédiatement pour limiter les réactions cutanées.



· Utilisez un rouleau adhésif pour retirer les poils de vos vêtements et meubles.





3. Prendre soin de son animal



· Brossez-le régulièrement (ou faites-le toiletter) pour réduire la dispersion des poils morts.



· Essayez des produits réduisant les allergènes : Des sprays comme H2zoo ou des aliments spécifiques comme Live Clear de Purina prétendent diminuer la quantité d’allergènes produits.



· Pensez à l’acupuncture : Certaines personnes ont constaté une amélioration de leurs symptômes après des séances adaptées.





Et si vous n’avez pas encore d’animal ?



Si vous êtes allergique mais souhaitez adopter, vous pouvez envisager des races hypoallergéniques :



· Chats : Sibérien, Bleu Russe, Sphynx, Balinais, Rex Devon et Cornish.



· Chiens : Caniche, Schnauzer, Bichon frisé, Chien d’eau portugais, etc.



Ces races ne garantissent pas l’absence d’allergies, mais elles en réduisent le risque.





Vivre avec un animal malgré une allergie est possible en adoptant des mesures adaptées. L’amour et le bonheur qu’ils apportent valent souvent quelques ajustements ! Si vos symptômes persistent, consultez un allergologue pour des solutions médicales adaptées.