De jeunes athlètes honorés à Sainte-Julie

Les exploits d’une vingtaine de jeunes athlètes de Sainte-Julie ont été soulignés le 18 mars par le conseil municipal à l’hôtel de ville.



Ces athlètes ont fait leur marque en baseball, en softball et en gymnastique. Le conseil municipal les a honorés lors d’une cérémonie de reconnaissance protocolaire qui s’est déroulée en présence de membres de leur famille. Les invités ont ensuite pu signer le livre d’or de la Ville en plus de recevoir un cadeau souvenir.



«Au nom du conseil municipal, je souhaite souligner l’engagement, la persévérance et la passion dont fait preuve la jeunesse julievilloise dans le sport. Leur dévouement et leur enthousiasme inspirent toute notre communauté», a affirmé par voie de communiqué le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Athlètes reconnus :



Thomas Lacaille, Championnats provinciaux de Baseball Québec 2024

Naïla Laporte, Championnat canadien de l’Est 2024 en gymnastique

Ève Beaudoin, Séries mondiales de softball des Petites Ligues

Vincent Dubé, Super-Régionaux 15U B 2024 en baseball

Justin Dufort, Super-Régionaux 15U B 2024 en baseball

Guillaume Gagnon, Super-Régionaux 15U B 2024 en baseball

Yohan Gamelin, Super-Régionaux 15U B 2024 en baseball

Arthur Herrera-Charbonnier, Super-Régionaux 15U B 2024 en baseball

Justin Noël, Super-Régionaux 15U B 2024 en baseball

Julien Roux, Super-Régionaux 15U B 2024 en baseball

Tomek Skorski, Super-Régionaux 15U B 2024 en baseball

Olivier Vachon, Super-Régionaux 15U B 2024 en baseball

Oliver Walls Sanchez, Super-Régionaux 15U B 2024 en baseball

Xavier Pinard, Super-Régionaux 15U B 2024 en baseball

Alexis Chagnon-Millette, Championnats provinciaux 15U A 2024 en baseball

Charles-Édouard Jacob, Championnats provinciaux 15U A 2024 en baseball

Émile Lucier, Championnats provinciaux 15U A 2024 en baseball

Elliot Massé, Championnats provinciaux 15U A 2024 en baseball

Olivier Morissette, Championnats provinciaux 15U A 2024 en baseball

Étienne Kovacs, Championnats provinciaux 15U A 2024 en baseball

Émile Boucher, Championnats provinciaux 15U A 2024 en baseball

Édouard Poirier, Championnats provinciaux 15U A 2024 en baseball

Jacob Blouin, Championnats provinciaux 15U A 2024 en baseball

Hugo Lévis, Championnats provinciaux 15U A 2024 en baseball

Jérémi Duclos-Claude, Championnats provinciaux 15U A 2024 en baseball

William Mongeau, Championnats provinciaux 15U A 2024 en baseball