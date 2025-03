Une pétition pour interdire complètement le porte-à-porte à Varennes

Le 19 mars, Varennes a lancé sur sa page Facebook un appel à la vigilance parce que des vendeurs se présentaient aux domiciles en prétendant être mandatés par la Ville afin d’offrir différents produits ou services. Cet avis a suscité de nombreuses réactions de citoyens, dont la grande majorité demande de cesser même d’émettre des permis restreints pour ce genre d’activités.



«Agressant», «désagréable», «dérangeant», «insistants» «harcelants», les qualificatifs ne manquaient pas dans les commentaires des citoyens qui ont vécu pour la plupart des expériences qu’ils aimeraient ne plus avoir à revivre.



Une mère de famille a mentionné : «C’est épouvantable à Varennes, je suis déménagée depuis un an et jamais je n’ai vécu autant de sollicitation. Avec un bébé qui fait souvent la sieste c’est vraiment désagréable!!! Très en accord avec les commentaires qui disent de cesser de délivrer des permis.»



Dans son message, la Ville précisait que seulement trois entreprises ont présentement un permis de sollicitation soit la firme d’évaluation municipale Cévimec-BTF, Bell Canada (valide jusqu’au 6 avril) et Karrat Management, c’est-à-dire Telus (valide jusqu’au 30 mars).

Une pétition



Or, dans les commentaires, l’insistance des représentants de Bell est souvent pointée du doigt, pour ne pas dire décriée. Une citoyenne, Sophie Grenier, a rappelé qu’à son initiative, la pétition Interdir sollicitations de vente de produits ou services porte-à-porte à Varennes est en ligne à ce sujet sur www.change.org



«J’ai eu à trois reprises la visite de faux représentants à mon domicile en moins de quatre mois. Pour deux d’entre eux, la Sûreté du Québec a dû intervenir, car ils étaient de faux représentants commerciaux et les deux individus ont été interrogés », est-il écrit dans sa pétition qui a été lancée l’été dernier.



«En plus de ces intrusions indésirables, mon VUS a été volé dans mon entrée. La Sûreté du Québec m’a confirmé que plusieurs personnes faisaient du repérage dans Varennes et parfois collaient des tags sous les véhicules sélectionnés.»



« Ces expériences m’ont conduit à lancer cette pétition afin que toutes formes de vente de produits ou de services en porte-à-porte soient interdites sur tout le territoire de la ville de Varennes. La sécurité de nos foyers est primordiale et doit être protégée », a-t-elle ajouté.



Interrogée à ce sujet par La Relève, la Ville de Varennes a précisé qu’à la suite des demandes grandissantes des citoyens, le conseil municipal va analyser cette règlementation au cours des prochains mois.

