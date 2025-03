Le maire de Sainte-Julie n’a jamais vu ça!

Selon l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le projet de loi no 93 concernant le transfert de propriété d’un immeuble de la Ville de Blainville afin de permettre un projet d’exploitation d’une cellule d’enfouissement de matières dangereuses par l’entreprise Stablex est «une atteinte sérieuse à l’autonomie municipale». De son côté, le maire de Sainte-Julie dit que ce geste «dépasse l’entendement»…



Par la voix de son président et maire de Varennes, Martin Damphousse, l’UMQ a rappelé que le 27 février, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a déposé le projet de loi no 93 concernant notamment le transfert de propriété d’un immeuble de la Ville de Blainville.



Ce projet de loi «vise à forcer le transfert à l’État» d’un terrain appartenant à la Ville de Blainville afin de permettre un projet d’aménagement et d’exploitation d’une sixième cellule d’enfouissement de matières dangereuses par l’entreprise Stablex, a dénoncé l’UMQ.



«Il prévoit également qu’aucune norme édictée par la Ville de Blainville, par la MRC de Thérèse-De Blainville ou par la Communauté métropolitaine de Montréal en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’utilisation du sol ou de construction ne sera applicable à Stablex et pour toute autre intervention accessoire nécessaire à ce projet.»



«Cette législation représente une atteinte sérieuse à l’autonomie municipale en matière d’aménagement du territoire et son adoption constituerait un inquiétant précédent pour le milieu municipal », a dénoncé l’UMQ le 12 mars, en invitant ses membres à réagir et à adopter cette résolution en appui à la Ville de Blainville dans ce dossier afin de «respecter la compétence municipale en aménagement du territoire».



Du «jamais vu»!



À l’instar de nombreuses municipalités au Québec, la Ville de Sainte-Julie a voté le 11 mars cette résolution d’appui, alors que le maire, Mario Lemay, a affirmé à cette occasion : «Moi, depuis le nombre d’années que je suis dans le milieu municipal, j’ai jamais vu le gouvernement passer une loi pour forcer une ville à vendre un de ses terrains à une entreprise».



«Dans ce cas-ci on peut comprendre qu’on a besoin de sites d’enfouissement, particulièrement de matières dangereuses, mais vraiment, ça dépasse l’entendement, surtout que c’est un milieu naturel que la Ville de Blainville voulait protéger. Alors, on verra la suite des choses, mais la Ville de Sainte-Julie est de tout cœur avec la ville de Blainville dans ce débat. »