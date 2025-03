Reprise des travaux sur l’A-20 à Sainte-Julie le 25 mars

Les travaux d’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 20 en direction est, entre Sainte-Julie et Beloeil, reprendront dès le 25 mars.



Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a précisé que deux voies de

circulation seront maintenues le jour sur l’A-20 dans les deux directions au moyen d’une déviation. Toutefois, la vitesse sera abaissée à 80 km/h en direction est et à 90 km/h en direction ouest.



Des fermetures de l’A-20 sont à prévoir le soir et la nuit, dans une direction à la fois, entre la sortie no 109 et la sortie no 115 avec une circulation à contresens sur la chaussée opposée. Il est à noter que la vitesse sera abaissée à 70 km/h dans la zone à contresens.



Les fermetures complètes occasionnelles des bretelles situées entre la sortie no 102 et le secteur de la sortie no 113 sont également à prévoir, de même qu’entre la sortie no 113 et la sortie no 112.



Le Ministère indique que les prochains mois permettront de terminer les quatre derniers kilomètres de la voie réservée sur l’A-20. Les travailleurs procéderont ensuite au prolongement de la voie de circulation entre les bretelles de sortie no 102 à Sainte-Julie et no 105 à Saint-Mathieu-de-Belœil. Les travaux se poursuivront jusqu’à la fin de l’automne. Le chantier fera relâche l’hiver prochain



Il est à noter que le poste de pesée de la Société de l’assurance automobile du Québec situé près du chemin du Ruisseau Nord pourrait être occasionnellement inaccessible.