Nouvelle aide financière de la MRC aux entreprises impactées par les tarifs américains

Un nouveau programme d’aide financière pour soutenir les entreprises touchées par les tarifs douaniers imposés par les États-Unis a été mis en place récemment par la MRC de Marguerite-D’Youville.



Le préfet de la MRC, Daniel Plouffe, a expliqué que ce soutien servira à couvrir les coûts liés à des services d’accompagnement afin de permettre aux entreprises de s’adapter à ces nouvelles réalités économiques.



Ce soutien financier permettra de payer 50% des frais encourus, jusqu’à concurrence de 5 000$, afin d’aider les entreprises à diversifier leurs marchés, trouver de nouveaux fournisseurs et investir dans l’amélioration de leur productivité.



M. Plouffe estime que la MRC est «bien positionnée» pour aider l’économie du Québec à traverser les prochaines années qui s’annoncent tumultueuses au niveau économique. «Le projet d’investissement du Port de Montréal pour construire le nouveau terminal de Contrecœur, dont les travaux débuteront cette année, permettra de soutenir l’économie régionale en aidant à la création de 8 000 emplois durant la construction et de 1 200 emplois durant l’exploitation prévue en 2030.»



Pour sa part, le directeur général de la MRC, Sylvain Berthiaume, croit que le secteur des énergies renouvelables, qui n’est pas touché par les récents tarifs, pourra stimuler la croissance économique locale. «Nous avons d’ailleurs plusieurs fournisseurs sur notre territoire qui aideront à la réalisation du plan d’action 2035 d’Hydro-Québec, qui prévoit des investissements de 150 milliards de dollars dans la province et dont nous pourrons certainement bénéficier dans le cadre de plusieurs projets novateurs qui stimuleront notre économie.»



Il est à noter qu’au cours des prochains mois, le Service de développement économique de la MRC réalisera un portrait de la situation et un plan d’action pour maximiser les retombées économiques du secteur des énergies renouvelables qui est en plein essor sur le territoire.