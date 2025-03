Delpharm à Boucherville : 200 M$ pour moderniser l’usine

Plus grand fabricant de narcotiques au Canada, Delpharm a annoncé un projet de plus de 200 M$ pour moderniser son usine de production à Boucherville. Ce plan vise à renforcer la chaîne d’approvisionnement en médicaments injectables stériles, et à préserver plus de 500 emplois hautement qualifiés au Québec.

L’usine de Boucherville considérée comme une installation clé pour le système de santé canadien, produit actuellement 20 des 100 médicaments critiques pour le pays, utilisés notamment lors de chirurgies et dans les unités de soins intensifs.

Grâce à cet investissement, Delpharm prévoit de doubler sa capacité de production jusqu’à 130 millions d’unités par an. L’e plan de modernisation qui s’étend jusqu’en 2031 inclut l’agrandissement du site, l’installation d’une nouvelle ligne de remplissage à la fine pointe de la technologie, et la mise aux nouvelles normes de Santé Canada de ses équipements actuels. À terme, 95 % des équipements auront été renouvelés.

«Cette transformation fera de notre site une installation de calibre mondial, tout en augmentant significativement notre compétitivité et notre capacité de production», a déclaré Mathieu Grondin, directeur de l’usine.

Un partenariat avec Sandoz

Cette annonce survient quelques semaines après la signature d’une entente de 10 ans entre Delpharm et Sandoz. Ce partenariat vise à assurer un approvisionnement stable en médicaments critiques, dans un contexte de perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

«Presque chaque chirurgie au pays est réalisée avec au moins un médicament Sandoz fabriqué à Boucherville», a souligné Michel Robidoux, président et directeur général de Sandoz Canada.

Un soutien du fédéral

Le gouvernement du Canada investit 60 M$ dans ce projet de modernisation. Lors de la conférence de presse, la député fédérale Cherry Romanado a souligné l’importance de renforcer l’autonomie sanitaire du pays.

«En augmentant notre capacité de fabrication de produits injectables stériles, nous faisons ce qu’il faut pour être prêts à affronter une autre urgence sanitaire», a-t-elle déclaré.

Delpharm Boucherville fabrique actuellement 65 millions d’unités par an, générant un chiffre d’affaires annuel de 150 M$.

Cette modernisation vise à sécuriser l’approvisionnement en médicaments essentiels tout en consolidant la position du site parmi les cinq principaux sous-traitants pharmaceutiques au monde.