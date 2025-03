Des projets pour favoriser la participation des aînés

Le député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères, Xavier Barsalou-Duval a annoncé que cinq projets de sa circonscription recevront près de 100 000$ dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour aînés, dont un à Boucherville et un à Varennes.



L’objectif du programme fédéral est de promouvoir le bénévolat auprès des aînés, d’inciter ceux-ci à participer à la collectivité à titre de mentors et d’appuyer leur participation sociale et leur inclusion.



« Les sommes injectées dans notre circonscription grâce à ce programme seront des plus utiles pour les organismes communautaires et les villes bénéficiaires. Je me réjouis de voir que des projets qui me tenaient à cœur pourront se réaliser, comme l’expansion du Centre pour femmes Impact de Varennes, le projet de terrasse à la Coopérative des Seigneuries à Boucherville, l’implantation d’un terrain de pickleball à Saint-Amable, l’installation d’un terrain de pétanque à Saint-Charles-sur-Richelieu et le renouvellement des équipements de loisirs de l’âge d’or de Saint-Denis-sur-Richelieu », a déclaré par voie de communiqué Xavier Barsalou-Duval.



De son côté, le Centre pour femmes Impact de Varennes recevra 19 604$ afin de bonifier ses initiatives de recrutement, de formation et pour l’aider dans ses projets d’expansion. Rappelons que cet organisme a pour mission de briser l’isolement des femmes aînées, des femmes handicapées et des femmes immigrantes de la région de Varennes au moyen d’échanges, d’entraide et d’éducation pour le développement de leur autonomie et l’amélioration de leurs conditions de vie.



Pour sa part, la Coopérative de solidarité en habitation La Seigneurie de Boucherville, qui accueille les personnes de plus de 70 ans autonomes et en perte d’autonomie, obtiendra 14 450$ pour l’installation d’une terrasse extérieure.



Le député a invité les groupes qui sont en lien avec les aînés à commencer à réfléchir dès maintenant à des demandes en vue de la prochaine année. Lorsque les appels de propositions sont ouverts, les délais sont généralement très courts pour faire une demande.