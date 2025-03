91% de la population en faveur d’un programme pour protéger les berges

La population de la circonscription de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères est favorable à 91% à l’instauration d’un programme fédéral pour protéger les berges de l’érosion causée par les vagues générées par le passage des navires, selon un sondage commandé par le bureau du député Xavier Barsalou-Duval.



Le sondage téléphonique a été réalisé par la maison de sondage Ad Hoc Recherche auprès 500 citoyens de la circonscription. Seulement 6% des répondants n’étaient pas d’accord avec cette demande et 3% d’entre eux n’avaient pas d’opinion sur le sujet.



«À 91 %, le message envoyé ne peut pas être plus clair, a réagi le député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères. Le rôle d’un gouvernement est d’être à l’écoute de la population et c’est ce à quoi j’invite les gens d’Ottawa qui, pour le moment, s’entêtent à combattre en cour les citoyens du comté alors que les dégâts ne font que s’aggraver.»



Le député a rappelé à ce sujet qu’un jugement récent de la Cour supérieure du Québec a revu à la hausse la valeur de l’action collective intentée contre le gouvernement fédéral, celle-ci passant de 50 à 239 M$.