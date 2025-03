Bloc québécois de Pierre-Boucher—Les Patriotes— Verchères : Alain Langlois nouveau président

Une nouvelle équipe prend les rênes de l’Association de circonscription du Bloc québécois de Pierre-Boucher—Les Patriotes— Verchères sous le leadership du nouveau président, le Bouchervillois Alain Langlois, et se prépare pour les prochaines élections.



«Je suis bien chanceux de pouvoir compter sur quelqu’un comme Alain Langlois qui est très connu pour son engagement communautaire à Boucherville. Je suis également très enthousiaste de voir de nouvelles personnes s’ajouter à l’exécutif, ce qui aura certainement un effet encore plus dynamisant pour l’équipe », a déclaré Xavier Barsalou-Duval dans un communiqué de presse.

En plus du président, les autres membres de l’exécutif sont Paul-André Desbiens, à la vice-présidence, Gina Stooke au secrétariat, Marc Sauvé à la trésorerie ainsi que Yvrose Amazan, Pierre Courville, Céline Jarrousse, Gino LeBrasseur et Ronald Tremblay à titre de conseillers.

« Cette année électorale qui s’en vient est d’une importance capitale pour notre député, pour le Bloc québécois et pour le Québec tout entier. Nous allons redoubler d’ardeur pour rassembler un maximum d’électeurs autour de notre option. Dans ce contexte d’incertitude, il devient encore plus crucial de protéger nos intérêts, nos valeurs et la spécificité québécoise ! », s’est exprimé le nouveau président, Alain Langlois.

Monsieur Barsalou-Duval a aussi profité de l’Assemblée générale de l’Association qui a eu lieu le 22 février dernier pour remettre le titre de bénévole de l’année au président sortant, Emmanuel Morin après cinq années de loyaux services.

«C’est sous la présidence d’Emmanuel que notre association a acquis la première place des associations bloquistes au Québec, tant en termes de membrariat que de financement et ce n’est certainement pas étranger à son sens aigu de l’efficacité. Son enthousiasme et son humour nous manqueront assurément ! », a conclu le député de Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères.

