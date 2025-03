Préparer son animal de compagnie pour le printemps

Le retour du printemps est une période excitante, marquée par le renouveau de la nature et des journées plus longues. Pour nos compagnons à quatre pattes, c’est aussi l’occasion de passer plus de temps dehors, mais cette saison apporte son lot de précautions. Voici quelques conseils pour bien préparer votre animal à l’arrivée du printemps.



1. Un bon toilettage de saison



Après l’hiver, beaucoup d’animaux perdent leur pelage d’hiver au profit d’un poil plus léger. Un bon brossage régulier aide à éliminer les poils morts et réduit la formation de nœuds, surtout chez les chiens et chats à poil long. C’est aussi le moment idéal pour vérifier l’état des griffes, des coussinets et des oreilles.



2. Protection contre les parasites



Avec le retour des températures plus douces, les puces, tiques et moustiques refont surface. Ces parasites peuvent transmettre des maladies graves comme la maladie de Lyme ou la dirofilariose. Assurez-vous que votre animal soit traité avec un antiparasitaire adapté, prescrit par un vétérinaire.



3. Vérification de la santé générale



Le printemps est un bon moment pour un examen vétérinaire, surtout si votre animal n’a pas eu de visite depuis plusieurs mois. Vaccinations, soins dentaires et contrôle du poids sont des éléments à surveiller pour garantir sa bonne santé.



4. Sécuriser son environnement extérieur



Si votre chien ou chat aime explorer l’extérieur, vérifiez l’état des clôtures et des espaces où il se promène. Assurez-vous également qu’aucune plante toxique n’ait poussé dans votre jardin et que les produits d’entretien (désherbants, engrais) ne soient pas accessibles.



5. Reprise de l’activité physique en douceur



Après un hiver plus sédentaire, il est important de remettre progressivement son animal en mouvement. Pour les chiens, privilégiez des promenades plus longues et des jeux en plein air. Pour les chats d’intérieur, enrichissez leur environnement avec des arbres à chat, tunnels et jouets interactifs.



6. Attention aux allergies saisonnières



Comme les humains, certains animaux peuvent être sensibles au pollen ou aux piqûres d’insectes. Si votre compagnon se gratte excessivement, présente des rougeurs ou éternue fréquemment, consultez un vétérinaire pour identifier une éventuelle allergie et trouver un traitement adapté.



7. Variation des températures



L’hiver n’est pas encore fini mais les températures varient beaucoup. Ces phases de transition ne sont pas toujours faciles à prévoir au quotidien : veillez donc à ce que votre animal ait toujours accès à de l’eau fraîche et propre. Ne vous débarrassez pas encore des manteaux et bottes. Et ajustez également son alimentation en fonction de son activité physique pour éviter la prise ou la perte excessive de poids.



8. Identification et médaille à jour



Si votre animal sort plus souvent au printemps, assurez-vous que ses informations d’identification sont à jour (médaille avec votre numéro de téléphone, micropuce enregistrée). Cela facilitera son retour en cas de fugue.



En préparant votre animal à l’arrivée du printemps avec ces gestes simples, vous lui assurez une saison agréable et en toute sécurité !