Boucherville: une médaille pour Roger Renaud

Le Bouchervillois bien connu dans le milieu des arts et reconnu pour son engagement dans la communauté, Roger Renaud, a récemment reçu la Médaille du député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval.

La Médaille du député, à l’effigie de l’Assemblée des six comtés de 1837, veut souligner l’engagement communautaire exceptionnel de citoyens de la circonscription.

«Cet homme n’est ni plus ni moins qu’une célébration de la culture et de la langue françaises ! Il les fait vivre en chanson, en conte et en cinéma, en plus de s’exprimer par la peinture et la sculpture. Ses plus récents legs sont le Festival de courts métrages de Boucherville et la Boîte à chansons de Boucherville », a déclaré le député alors qu’il soulignait «sa magnifique contribution à la culture québécoise et à la communauté de Boucherville.»