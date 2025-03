Acte de bravoure des pompiers lors d’un accident majeur

Lors de l’assemblée publique du 11 mars, le maire de Sainte-Julie a tenu à féliciter et à remercier les pompiers du Service de sécurité incendie pour leur rapidité d’intervention et leur bravoure lors de l’accident majeur survenu sur l’autoroute 20 le vendredi 14 février.



Rappelons à ce sujet que cet important accident survenu à la hauteur de Sainte-Julie a fait trois blessés. Un camion poids lourd est entré en collision avec une automobile qui a pris en feu à la suite de l’impact, ce qui a provoqué énormément de circulation sur l’A-20 et sur les routes secondaires de la ville en raison du détour.



Le maire a précisé que, «dès leur arrivée sur les lieux, les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie ont fait preuve de courage en brisant les fenêtres du véhicule pour extirper les victimes, et ce, malgré l’intensité des flammes et de la fumée. Grâce à leur rapidité d’action et à leur sang-froid, les deux hommes coincés ont pu être évacués et transportés rapidement à l’hôpital, ne souffrant heureusement d’aucune blessure grave».



«Leur engagement envers la sécurité des citoyens est une source d’inspiration et mérite d’être souligné», a-t-il poursuivi. Ceux-ci seront invités lors d’une soirée de reconnaissance afin de leur rendre hommage et de saluer leur héroïsme.





