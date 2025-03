Un investissement de 65,2 M$ au Club des petits déjeuners

C’est à partir de son centre de distribution de Varennes que le Club des petits déjeuners ainsi que les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé une entente dans le but d’élargir le Programme national d’alimentation scolaire.



Cette entente bonifiera les programmes d’alimentation scolaire déjà en activité au Québec grâce à un investissement de 65,2 M$ pour trois ans afin d’aider à assurer un accès à des aliments nutritifs pour un plus grand nombre d’enfants.



«Cette initiative permettra d’atténuer les effets du coût élevé des aliments sur les familles et de garantir l’accès à une alimentation nutritive et locale à l’école, un élément essentiel pour la réussite éducative», a précisé à cette occasion le président et chef de la direction de l’organisme fondé en 1994, Tommy Kulczyk.



«Il sera essentiel d’assurer la pérennité de cet investissement significatif et d’en maximiser les effets bénéfiques en identifiant des solutions pouvant générer des impacts concrets et rapides dans le quotidien des enfants afin de leur assurer un avenir prometteur».



Précisons que cette annonce s’inscrit dans l’investissement d’un milliard $ annoncé en avril 2024 par le Gouvernement du Canada afin d’étendre et de soutenir les programmes en alimentation scolaire.