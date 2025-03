Tarifs : l’UMQ offre son appui pour déployer de l’aide

Par la voix de son président et maire de Varennes, Martin Damphousse, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a exprimé sa «profonde préoccupation» face aux répercussions des tarifs douaniers américains de 25% sur la vitalité économique du Québec.



M. Damphousse a lancé un appel aux différents paliers de gouvernement afin de soutenir les entreprises québécoises, en ajoutant que le milieu municipal offre son appui pour déployer cette aide efficacement, comme ce fut le cas durant la pandémie.



«Les tarifs douaniers imposés par les États-Unis fragilisent l’économie de toutes les régions du Québec. Il est essentiel d’unir nos forces. Les municipalités sont déjà mobilisées. Nous travaillons d’ailleurs en étroite collaboration avec la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette et son équipe afin de minimiser les impacts sur la vitalité économique des régions», a soutenu le président de l’UMQ.



Il a précisé que les municipalités disposent maintenant des mêmes leviers que le gouvernement du Québec pour intégrer des critères d’achat local dans leurs processus d’appels d’offres, une avancée significative qui permettra aux municipalités de jouer un rôle encore plus important dans le développement économique régional.



Rappelons également que le 3 mars, M. Damphousse a été réélu pour un quatrième mandat au sein du conseil d’administration de l’UMQ pour représenter le Caucus des municipalités de la Couronne Sud de la Métropole. Il préside également le Comité sur les changements climatiques tout en siégeant au Comité des assises, au Comité sur la production d’énergie renouvelable ainsi qu’à la Commission Femmes et gouvernance.