Recyclage Carbone Varennes: 650 M$ de fonds publics en péril…

Sur papier, le projet était séduisant : Recyclage Carbone Varennes (RCV) entendait devenir le premier producteur de méthanol vert au Québec en transformant des matières résiduelles en biocarburants. Toutefois, malgré de nombreuses subventions, les dépassements de coûts à répétition ont forcé l’entreprise au bord de la faillite à se placer à l’abri de ses créanciers.



L’usine devait récupérer plus de 200 000 tonnes de matières résiduelles qui auraient été revalorisées, soit l’équivalent des déchets produits annuellement par la Ville de Longueuil. La moitié de ce tonnage devait être constitué de matières résiduelles non recyclables, ce qui aurait permis d’éviter les émissions de méthane liées à leur enfouissement. L’autre moitié devait être constituée de résidus de biomasse forestière.



Le projet prenait forme sur les terrains décontaminés et vendus par l’ancienne usine pétrochimique de Pétromont à Varennes et la future usine devait constituer une vitrine technologique de premier plan pour une technologie québécoise qui a été mise au point par l’entreprise Enerkem.



Les deux paliers de gouvernement ont été séduits par ce projet, si bien que ce sont près de 650 M$ de fonds publics qui sont en péril en raison de l’insolvabilité actuelle de RCV, selon les chiffres avancés par le Journal de Montréal.



Par le biais de son ministère de l’Économie, Québec a injecté près de 365 M$ en prêts et actions privilégiées dans l’aventure, dont environ 222 M$ auraient déjà été déboursés. RCV a également reçu un prêt de 241 M$ de la Banque de l’infrastructure du Canada et des subventions totalisant 187 M$ du fédéral.



Dépassements de 200 M$



En juin 2024, lors de la visite du chantier par La Relève, le projet était évalué à 1,3 G$, mais quelques mois plus tard, en janvier 2025, Le Devoir a dévoilé des dépassements de coûts de l’ordre 200 M$, ce qui portait le budget total à environ 1,5 G$.



À l’ouverture de l’usine, prévue à la fin de 2025, on devait y produire 125 millions de litres de biométhanol à faible intensité carbone qui devrait servir à propulser et à décarboner en partie l’industrie du transport maritime. Le processus de transformation aurait nécessité un important apport d’hydrogène, ce qui aurait également fait de RCV la plus grande usine de production d’hydrogène vert à l’échelle commerciale en Amérique du Nord.



RCV est codétenue par les pétrolières et gazières Suncor (27%), Shell (36%) et Proman (13%), ainsi qu’Investissement Québec (24%). Le chantier à Varennes est sur pause, alors que l’entreprise cherche actuellement des acheteurs ou des investisseurs potentiels.