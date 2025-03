Le maire de Varennes ne tolérera plus les sacres

Avant même que ne débute l’assemblée publique du 10 mars à Varennes, le maire Martin Damphousse a fait une précision et a averti l’assemblée que le conseil ne tolérera plus les sacres lors des séances, sous peine d’expulsion.



«Je vais faire un retour sur la séance du conseil du mois passé. En fait, comme président d’assemblée, j’ai la responsabilité de m’assurer du bon déroulement de l’assemblée, du décorum, et je vous avoue avoir été un peu surpris», a-t-il confié.



«Ça fait 16 ans que je suis maire et c’est la première fois qu’une citoyenne nous sacre après. Que ce soit envers moi, envers les membres du conseil, c’est tout simplement pas acceptable!» Puisque que cette citoyenne n’était pas présente à ce moment, le maire a mentionné qu’elle sera mise au courant que ce genre de comportement ne sera pas accepté à l’avenir.



« Si ça avait à se reproduire, je vais tout simplement suspendre pour un temps la réunion. On arrêtera de télédiffuser et on attendra que cette personne-là quitte l’assemblée. Et quand elle aura quitté, on pourra recommencer. C’est tout simplement pas acceptable et ça sera pas toléré », a-t-il averti.