Abolition de la Direction des communications : Boucherville blâmée

Le conseil d’administration de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ) a adopté à l’unanimité une résolution dénonçant la décision de la Ville de Boucherville d’abolir sa Direction des communications et des relations publiques.

Selon l’ACMQ, cette suppression prive la Ville d’une expertise stratégique essentielle et d’une voix à la table des décisions, au détriment de la transparence, de la participation citoyenne et d’une communication efficace en temps de gestion des crises.

Dans une lettre adressée la semaine dernière au maire Jean Martel, l’ACMQ rappelle que la communication municipale est un levier fondamental pour maintenir un lien de confiance avec la population et assurer une gouvernance cohérente. Elle souligne qu’une réduction de cette fonction à un rôle strictement opérationnel pourrait nuire à la qualité des services et à la relation entre la Ville et ses citoyens.

L’ACMQ invite ainsi la Ville de Boucherville à reconsidérer sa décision et à reconnaître le rôle stratégique des communications dans une administration moderne.

En réponse, le maire de Boucherville, Jean Martel, a reconnu avoir été surpris par la réaction de l’ACMQ, une première pour lui. Il a toutefois défendu la décision de son administration, affirmant que la réorganisation des communications permettrait une gestion plus intégrée et plus efficace.

Selon lui, Marie-Pier Lamarche, directrice générale adjointe et coordonnatrice au comité des mesures d’urgence, est pleinement qualifiée pour superviser la gestion de crise et assurer une cohésion stratégique. Elle participe à tous les comités de direction et pléniers, et aux réunions du conseil municipal, ce qui fait en sorte qu’elle maîtrise tous les dossiers municipaux, ajoute-t-il.

Le service des communications est sous sa responsabilité depuis l’abolition de la Direction des communications.

Le maire a également mis en avant l’expérience de Josiane Marcotte, qui occupera bientôt le rôle de cheffe de service après 13 ans au sein du département des communications. Elle succèdera à l’actuelle cheffe de service Julie Charron qui a décidé de quitter son poste en avril pour relever de nouveaux défis.

Il a aussi rappelé qu’il existe à la Ville un service de la participation citoyenne.

M.Martel a souligné que la nouvelle structure permettrait une meilleure coordination des ressources et une optimisation des coûts, tout en maintenant un haut niveau de service à la population.

M.Martel a conclu en affirmant que la Ville partage les objectifs de transparence et d’engagement de l’ACMQ, mais diverge sur les moyens d’y parvenir.