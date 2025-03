Varennes félicite Noémi Paquin

Lors de l’assemblée publique du 10 mars, le conseil municipal a félicité la Varennoise d’origine, Noémi Paquin, pour la signature de son premier contrat professionnel avec l’équipe de soccer les Roses de Montréal de la Super ligue du Nord.



Les élus se sont dit fiers de compter parmi leurs citoyens une athlète «aussi talentueuse et déterminée», alors qu’ils ont rappelé qu’elle est une source d’inspiration pour la relève sportive de Varennes et d’ailleurs.



«Nous sommes extrêmement fiers de voir une athlète varennoise atteindre ce niveau et faire rayonner notre ville sur la scène sportive, a mentionné le maire, Martin Damphousse. Noémi est une source d’inspiration pour nos jeunes et un bel exemple de persévérance et d’engagement. Toute la communauté est derrière elle et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure.»



Le conseil a rappelé qu’après «un parcours impressionnant» au sein de la Florida International University, où elle a inscrit 15 buts et 4 passes décisives en 20 matchs, Noémi a été nommée joueuse de l’année dans sa division et s’est hissée parmi les 100 meilleures joueuses de la NCAA.